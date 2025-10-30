На Алтае депутаты запретили склонять женщин к аборту и увеличили маткапитал

30 октября 2025, 14:44

Фото: iStock/shironosov

Депутаты Госсобрания Республики Алтай приняли закон, запрещающий склонение женщин к аборту. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».





Как оказалось, документ запрещает любые попытки понудить к искусственному прерыванию беременности через уговоры, подкуп, обман или давление со стороны родственников, партнёров, работодателей и других лиц. Цель закона — защитить здоровье женщин и улучшить демографическую ситуацию в регионе. Республика Алтай стала 27-м субъектом России с подобным запретом, новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.



