На Алтае депутаты запретили склонять женщин к аборту и увеличили маткапитал
Депутаты Госсобрания Республики Алтай приняли закон, запрещающий склонение женщин к аборту. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Как оказалось, документ запрещает любые попытки понудить к искусственному прерыванию беременности через уговоры, подкуп, обман или давление со стороны родственников, партнёров, работодателей и других лиц. Цель закона — защитить здоровье женщин и улучшить демографическую ситуацию в регионе. Республика Алтай стала 27-м субъектом России с подобным запретом, новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.
Помимо этого, депутаты увеличили размер регионального материнского капитала. С 2026 года семьи будут получать 150 тысяч рублей за рождение или усыновление третьего ребёнка и 100 тысяч рублей за четвёртого и последующих. Для тех, кто получит выплату до конца 2025 года, сохранится прежний размер — 57 329 рублей.
Аналогичные законы недавно были приняты в Кузбассе, Хакасии, Красноярском крае и Омской области, отмечают авторы инициативы. Новые меры нацелены на поддержку семей и стимулирование рождаемости в регионе.