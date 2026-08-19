Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца недели

19 августа 2026, 12:45

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве будет до +25 °C

Фото: iStock/taka4332

Температура воздуха в столичном регионе в ближайшие превысит климатическую норму середины августа. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, 19 августа станет самым холодным днем на текущей неделе. Местами пройдут дожди, а порывы ветра будут достигать 12—17 м/с. 20 и 21 августа существенных осадков не ожидается. Днем в четверг воздух прогреется до +21...+23 °C, а в пятницу — до +23...+25 °C.





«В субботу не исключены кратковременные дожди. Температура воздуха днем около +23...+25 °C. В воскресенье без существенных осадков при +20...+25 °C. То есть температура пока остается выше климатической нормы», — заключила Позднякова в разговоре с RT.

«В пятницу ночью температура составит +5…+10 °C, местами до +15 °C, днем ожидается до +14…+19 °C, местами до +24 °C. Прогнозируются кратковременные дожди и грозы, при грозах местами сильные дожди», — сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков.