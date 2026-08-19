Врач назвала зерна, способные помочь пищеварительной системе и продлить молодость

19 августа 2026, 12:26

Диетолог Королева: яблочные зерна поддерживают пищеварительную систему

Фото: istockphoto/Olga Yastremska

Август и сентябрь — пик яблочного сезона, когда каждый плод вбирает в себя максимум солнца и витаминов. Диетологи советуют использовать этот момент, чтобы насытить организм клетчаткой и антиоксидантами. Причем полезными оказались не только сочные плоды, но и их семена.





Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала про полезные свойства яблочных зерен.





«Яблоки обладают целым набором питательных веществ. Даже их зерна полезны, потому что в своем составе имеют жирные масла. Можно съедать в сезон 3-5 зернышек и наполнять организм антиоксидантами и растительными волокнами, которые поддержат пищеварительную систему», — отметила она.

«Яблоко имеет в составе железо, которое поддерживает уровень и состояние лейкоцитов в крови. Для зубов этот фрукт подходит прекрасно, потому что растительная клетчатка очищает зубы, стимулирует десны и обеспечивает профилактику заболеваний полости рта», — резюмировала Королева.