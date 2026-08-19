«Во избежание летального исхода»: Россиянам рассказали, как необходимо готовить питомца к вакцинации

19 августа 2026, 10:21

Зооэксперт Нуриева: перед вакцинацией питомцу надо сделать обработку от глистов

Фото: Istock/Dina Damotseva

Трагедия с домашними питомцами в Ярославской области вызвала широкий общественный резонанс. Владельцы заявляют о внезапной смерти животных, связывая это с введением вакцины. В настоящее время профильные ведомства проводят экспертизу, чтобы понять, была ли это индивидуальная непереносимость, нарушение правил хранения или брак серии препарата.





Сооснователь общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева в беседе с «Радио 1» заявила, что животных к вакцинации необходимо подготавливать.





«Обязательно нужно сделать дегельминтизацию, то есть обработку от глистов, потому что они снижают иммунитет, соответственно, реакция на вакцину может быть более сильной, негативной и неожиданной. Также перед прививкой нужно обеспечить питомцу спокойный режим — без стресса и долгих прогулок», — предупредила она.

«Врач должен пощупать животное, посмотреть на его поведение, а потом принимать решение о вакцинации. Если вы даете питомцу какие-то препараты, нужно обязательно сообщить, потому что может быть медотвод от прививки по показаниям», — сказала Нуриева.