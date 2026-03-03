«От гусарских ментиков до кроссовок на танкетке»: Россиянам рассказали, какие фасоны в моде весной 2026

03 марта 2026, 18:03

Стилист Сафарова: в моде весны 2026 давно забытые фасоны

Фото: iStock/FXQuadro

Пока одни спорят о длине юбок, другие уже примеряют новые силуэты. Весенне-летний сезон 2026 года обещает быть эклектичным: на смену бескомпромиссному оверсайзу приходят женственность и четкие линии.





Стилист и дизайнер Селена Сафарова в беседе с «Радио 1» рассказала, какая обувь заменит привычные кроссовки, кому пойдут капри и почему в гардеробе каждой женщины должен быть пиджак-трансформер.





«Сейчас мы больше смотрим на женственные силуэты. У нас появилась наконец-то талия. Плечи остаются широкими, посадка чаще заниженная», — рассказала она.

«Не обошла стороной модная волна и обувь. Если вы заскучали по своей юности, то самое время достать с антресолей платформы. Возвращается танкетка. А еще обувь на скрытой платформе. Мыс может быть разным: и острым, и квадратным», — объяснила стилист.

«Сейчас возвращаются береты: яркие, красивые, из кожи и вельвета. Это очень сильный акцентный вариант. Еще я люблю одежду-трансформер. У меня есть пиджак, который имеет более десяти вариантов носки. Одна вещь служит долго и всегда выглядит по-новому», — посоветовала собеседница.