«От гусарских ментиков до кроссовок на танкетке»: Россиянам рассказали, какие фасоны в моде весной 2026
Пока одни спорят о длине юбок, другие уже примеряют новые силуэты. Весенне-летний сезон 2026 года обещает быть эклектичным: на смену бескомпромиссному оверсайзу приходят женственность и четкие линии.
Стилист и дизайнер Селена Сафарова в беседе с «Радио 1» рассказала, какая обувь заменит привычные кроссовки, кому пойдут капри и почему в гардеробе каждой женщины должен быть пиджак-трансформер.
«Сейчас мы больше смотрим на женственные силуэты. У нас появилась наконец-то талия. Плечи остаются широкими, посадка чаще заниженная», — рассказала она.
По словам эксперта, в списке фаворитов оказались давно забытые фасоны: укороченные пиджаки, микро-юбки, которые носятся с лосинами. Эта история, модная в нулевых, снова прослеживается.
«Не обошла стороной модная волна и обувь. Если вы заскучали по своей юности, то самое время достать с антресолей платформы. Возвращается танкетка. А еще обувь на скрытой платформе. Мыс может быть разным: и острым, и квадратным», — объяснила стилист.
Сафарова отметила, что аксессуары в этом сезоне играют первую скрипку. Даже самый скучный черный образ можно спасти ярким головным убором.
«Сейчас возвращаются береты: яркие, красивые, из кожи и вельвета. Это очень сильный акцентный вариант. Еще я люблю одежду-трансформер. У меня есть пиджак, который имеет более десяти вариантов носки. Одна вещь служит долго и всегда выглядит по-новому», — посоветовала собеседница.