Стилист назвал трендовые аксессуары осени 2025

25 сентября 2025, 10:12

Стилист Карстен: осенью 2025 модно сочетать несочетаемое

Фото: istockphoto/Olga Nikiforova

Серую и дождливую осень можно и нужно раскрасить с помощью аксессуаров. И особенный навык — уметь сочетать и быть в трендах.





Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас нет строгих правил в украшениях, и можно с помощью нескольких деталей кардинально обновить привычный образ.





«Сейчас легко можно комбинировать золото с серебром, носить массивные серьги и добавить множество колец», — сказал он.

«Один из главных трендов — использование платков не по прямому назначению. Ими теперь активно декорируют сумки или используют как пояс. Это простой и элегантный способ добавить образу индивидуальности, не перегружая его», — объяснил Карстен.