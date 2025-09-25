Стилист назвал трендовые аксессуары осени 2025
Стилист Карстен: осенью 2025 модно сочетать несочетаемое
Серую и дождливую осень можно и нужно раскрасить с помощью аксессуаров. И особенный навык — уметь сочетать и быть в трендах.
Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас нет строгих правил в украшениях, и можно с помощью нескольких деталей кардинально обновить привычный образ.
«Сейчас легко можно комбинировать золото с серебром, носить массивные серьги и добавить множество колец», — сказал он.
По словам эксперта, нынешний сезон — это эпоха микса и максимализма, и не стоит бояться экспериментировать, комбинируя, казалось бы, несочетаемое.
«Один из главных трендов — использование платков не по прямому назначению. Ими теперь активно декорируют сумки или используют как пояс. Это простой и элегантный способ добавить образу индивидуальности, не перегружая его», — объяснил Карстен.
Он добавил, что для делового стиля лучше выбрать один-два лаконичных аксессуара, а для вечернего выхода можно позволить себе больше — например, дизайнерские брелоки ручной работы.