Россиянам посоветовали утеплиться из-за резкого похолодания в ближайшие дни

27 сентября 2025, 03:05

Вильфанд: на большей части РФ ожидаются заморозки в ближайшие дни

Фото: iStock/Julia Gerasina

На большей части территории РФ в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание. В некоторых регионах столбики термометров резко опустятся на 15-20 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По его словам, многим россиянам стоит подготовиться к тому, что температура скоро упадет ниже нормы. При этом похолодание будет распространяться с запада на восток.





«Воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера... Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15-20 градусов», — объяснил Вильфанд.