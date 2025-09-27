Россиянам посоветовали утеплиться из-за резкого похолодания в ближайшие дни
Вильфанд: на большей части РФ ожидаются заморозки в ближайшие дни
На большей части территории РФ в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание. В некоторых регионах столбики термометров резко опустятся на 15-20 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, многим россиянам стоит подготовиться к тому, что температура скоро упадет ниже нормы. При этом похолодание будет распространяться с запада на восток.
«Воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера... Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15-20 градусов», — объяснил Вильфанд.Ночные заморозки станут типичным явлением не только для северных регионов, они затронут центральные и даже южные области Европейской части России.
В Московской, Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областях ожидается до -3 градусов. Похожие заморозки наступят и в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае.
Более сильные морозы, до -5 градусов, прогнозируются в Поволжье. На Урале и юге Сибири температура может опуститься до -6 градусов.
Единственным регионом, где сохранится теплая погода, останется Дальний Восток — в Приморском крае и южной части Хабаровского температура будет превышать +20 градусов.
