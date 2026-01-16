«От кошачьих таблеток до самого страшного»: Психиатр объяснил, куда ведёт подростковый протест и кто его подогревает

16 января 2026, 18:59

Психиатр Федорович: подростковый протест подогревают «бандитсмены»

Фото: iStock/Oleg Elkov

Социальные сети с накрученными подписчиками, «бандитсмены», призывающие писать заявления на родителей, и игры, стирающие грань между реальностью и фантазией. Почему подростки перенимают друг у друга разные деструктивные формы поведения и все больше их популяризируют? Чего ожидать дальше?





Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что если подростковый бунт всегда был нормой, то сегодня он приобрёл новые, опасные формы.





«Деструктивное поведение молодёжи происходит из-за целенаправленной провокации интернета и утраты традиционных ориентиров. В интернете все искусственно, это виртуальная пустота толкает детей к реальному эпатажу и саморазрушению. Поэтому они будут жрать всякое дерьмо, устраивать протесты и так далее», — сказал он.

«Выход из ситуации — в жёстком контроле над цифровой средой», — отметил Федорович.