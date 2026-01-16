«От кошачьих таблеток до самого страшного»: Психиатр объяснил, куда ведёт подростковый протест и кто его подогревает
Психиатр Федорович: подростковый протест подогревают «бандитсмены»
Социальные сети с накрученными подписчиками, «бандитсмены», призывающие писать заявления на родителей, и игры, стирающие грань между реальностью и фантазией. Почему подростки перенимают друг у друга разные деструктивные формы поведения и все больше их популяризируют? Чего ожидать дальше?
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что если подростковый бунт всегда был нормой, то сегодня он приобрёл новые, опасные формы.
«Деструктивное поведение молодёжи происходит из-за целенаправленной провокации интернета и утраты традиционных ориентиров. В интернете все искусственно, это виртуальная пустота толкает детей к реальному эпатажу и саморазрушению. Поэтому они будут жрать всякое дерьмо, устраивать протесты и так далее», — сказал он.
По его мнению, подливают масла в огонь «бандитсмены», которые, заигрывая с подростками, не понимают, что они раскачивают систему государственности. Он напомнил, что основа патриотизма и устойчивого общества — в крепкой семье, а её пытаются расшатать.
«Выход из ситуации — в жёстком контроле над цифровой средой», — отметил Федорович.