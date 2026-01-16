В Долгопрудном обновляют детский сад «Звёздочка»

16 января 2026, 16:02

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В подмосковном Долгопрудном продолжается капитальный ремонт детского сада № 6 «Звёздочка» на улице Пацаева, 3а. Подрядчики завершили часть демонтажных работ и уже приступили к общестроительным и отделочным работам, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Проект реализуется в рамках госпрограммы по обновлению объектов социнфраструктуры Московской области и соответствует задачам нацпроекта «Семья».



В ходе ремонта в здании заменят кровлю, водостоки и инженерные коммуникации, смонтируют системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Обновления затронут групповые помещения и пищеблок, фасаду придадут новый вид, а прилегающую территорию благоустроят.



Сдать объект планируется в 2026 году.