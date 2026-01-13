Подмосковные врачи назвали главные признаки депрессии у ребёнка

13 января 2026, 14:56

Депрессия — это серьёзное психическое расстройство, требующее профессионального лечения. Однако родители часто путают симптомы этого заболевания с усталостью ребёнка, ленью и даже упрямством. О том, как не пропустить признаки депрессии у детей, рассказали специалисты НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





При депрессии у ребёнка пропадает интерес к ранее любимым занятиям, он начинает часто жаловаться на недомогание: головную боль, боль в животе или в сердце без медицинских причин. Наблюдается нарушение сна: бессонница или чрезмерная сонливость. Снижается способность сосредотачиваться, изменяется аппетит — сильно снижается либо, напротив, очень растёт.





«Если ребёнок перестал радоваться тому, что раньше его веселило, жалуется на головные боли, отказывается от общения, стал замкнутым, у него изменился аппетит — это сигналы, которые нельзя игнорировать. Чем раньше родители заметят признаки болезни, тем эффективнее будет лечение», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Это уже не временная усталость — это состояние, требующее консультации врача», — подчеркнула психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина.