«Теряют связь с реальностью»: Психиатр назвал опасность для подростков

16 января 2026, 17:45

Психиатр Федорович: подростки из-за интернета теряют связь с реальностью

Фото: iStock/Unaihuiziphotography

Недавно стало известно, что подростки увлекаются лекарствами для собак и кошек, чтобы «получить новые ощущения». Также дети ломают стёкла, сидят в соцсетях или отказываются выходить из дома. Почему все чаще и чаще наблюдается подобное поведение, и можно ли этого избежать?





Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» объяснил, что корни деструктивного поведения лежат не только в плохом воспитании, но и в незавершённом развитии мозга, поэтому подросток физически не всегда может думать о последствиях и ​осозновать, что им ​манипулируют.





«Подросток — это биологический организм, у которого выросло всё, кроме мозга. Нейрофизиологи нам говорят, что центральная нервная система заканчивает свою организацию к 28-30 годам. Незрелый мозг в сочетании с шальными гормонами создают гремучую смесь. Подросток требует прав и свобод, но часто не осознаёт связанной с ними ответственности, не понимает, что любое принимаемое решение предполагает оценку последствий», — сказал он.

«Они должны быть агрессивными, склонными к объединению в группы, чтобы отстаивать свои права. Однако сегодня эта естественная потребность сталкивается с мощным внешним провокатором — неконтролируемым интернет-пространством, которое размывает границы с реальностью, и в этом главная опасность», — отметил психолог.