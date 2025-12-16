Россиянам перечислили указывающие на проблемы с сердцем симптомы

16 декабря 2025, 09:54

Врач Гандельман заявил, что одышка и отек ног указывают на проблемы с сердцем

Фото: iStock/dragana991

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислил россиянам симптомы, свидетельствующие о проблемах с сердцем.