Россиянам перечислили указывающие на проблемы с сердцем симптомы
Врач Гандельман заявил, что одышка и отек ног указывают на проблемы с сердцем
Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислил россиянам симптомы, свидетельствующие о проблемах с сердцем.
Гандельман подчеркнул необходимость консультации с врачом при появлении одышки и отеков ног. Он отметил, что учащенное сердцебиение и общая слабость могут быть признаками проблем с сердцем.
Его соведущая Елена Малышева уточнила, что эти симптомы указывают на возможные нарушения в работе аортального клапана. По словам врача, он играет ключевую роль в организме, обеспечивая перекачку крови из сердца в аорту.
