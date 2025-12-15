Диетолог Пичугина рассказала, сколько мандаринов можно безопасно съесть в сутки

15 декабря 2025, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мандарин — очень полезный фрукт. В нём содержатся витамины С, А и В, клетчатка, магний, калий и кальций и ряд других важных для организма веществ. Однако объедаться мандаринами не следует. О том, какой суточной нормы следует придерживаться взрослым и детям, чтобы получить от мандарина пользу, а не проблемы со здоровьем, рассказала врач-диетолог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Инна Пичугина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Негативную реакцию организма может вызвать кислота, содержащаяся в мандарине. Поэтому эти фрукты не показаны при обострениях желудочно-кишечных заболеваний. С осторожностью к мандаринам следует относиться пациентам с сахарным диабетом, а также аллергикам. При этом меру надо знать и здоровым людям.





«Суточная норма потребления мандаринов зависит от возраста. Детям до трёх лет можно съедать не больше двух-трёх долек, с трёх лет — половину мандарина, а дошкольникам не навредит и целый мандарин. Для детей школьного возраста и взрослых норма примерна одна: два-три мандарина в день», — сказала Пичугина.

«Идеальное время для мандарина — спустя полтора-два часа после еды, но не позднее трёх часов дня, так как вечером из-за цитрусовых может начаться расстройство кишечника», — пояснила врач.