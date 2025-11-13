От мечты к центру силы: Как семья фермеров создает в деревне пространство для традиционных ценностей

13 ноября 2025, 16:34

Фермеры Глушенковы: построенный центре будет направлен на укрепление семьи

Фото: iStock/Drazen Zigic

В современном мире, где понятия «семья» и «традиция» для многих стали размыты, находятся те, кто своим примером доказывает их непреходящую ценность. Фермеры Григорий и Наталья Глушенковы совершили решительный шаг — продали столичную квартиру, чтобы построить в деревне Новлянке Владимирской области просветительско-ремесленный центр.





В беседе с «Радио 1» они рассказали, что укрепление семьи через совместный труд и духовные беседы стало делом их жизни.





«Центр задуман как пространство, где дети и взрослые вместе смогут заниматься традиционными ремеслами — столярным, гончарным, кузнечным делом, ткачеством. Но это не просто мастерские. Главная цель — укрепление семьи, потому что это основа государства, благоденствия», — сказали авторы проекта.

«Мы хотим сделать так, чтобы можно было остановиться совместно с семьей и погулять, помастерить, побеседовать, попеть песни, поплясать. Это традиционный формат, который был на Руси и объединял людей», — объяснил Григорий.