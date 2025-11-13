От мечты к центру силы: Как семья фермеров создает в деревне пространство для традиционных ценностей
Фермеры Глушенковы: построенный центре будет направлен на укрепление семьи
В современном мире, где понятия «семья» и «традиция» для многих стали размыты, находятся те, кто своим примером доказывает их непреходящую ценность. Фермеры Григорий и Наталья Глушенковы совершили решительный шаг — продали столичную квартиру, чтобы построить в деревне Новлянке Владимирской области просветительско-ремесленный центр.
В беседе с «Радио 1» они рассказали, что укрепление семьи через совместный труд и духовные беседы стало делом их жизни.
«Центр задуман как пространство, где дети и взрослые вместе смогут заниматься традиционными ремеслами — столярным, гончарным, кузнечным делом, ткачеством. Но это не просто мастерские. Главная цель — укрепление семьи, потому что это основа государства, благоденствия», — сказали авторы проекта.
Важнейшей составляющей центра станут духовные беседы, которые будет вести батюшка. Идея родилась из его живого общения с детьми, которые, по словам собеседников, активно задают вопросы про родителей, Бога и жизнь.
Проект предполагает, что семьи смогут приезжать сюда на несколько дней, полностью погружаясь в особую атмосферу.
«Мы хотим сделать так, чтобы можно было остановиться совместно с семьей и погулять, помастерить, побеседовать, попеть песни, поплясать. Это традиционный формат, который был на Руси и объединял людей», — объяснил Григорий.
Сейчас центр находится на активной стадии строительства — возводятся стены второго этажа. Семья надеется до зимы вывести проект под крышу, а в течение следующего года завершить основные работы. И несмотря на масштаб задачи, Глушенковы уверены в своем пути — пути служения семье и традиционным ценностям, которые делают Россию сильной.