Психолог рассказала, как подготовиться к Новому году без выгорания

13 ноября 2025, 16:15

Психолог Булгакова: россияне встречают Новый год в стрессе из-за выгорания

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Новый год надо встречать в гармонии с собой, без стресса и выгорания, для этого стоит направить силы на радостные вещи. Об этом заявила доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.





По словам эксперта, стоит сосредоточиться на том, что нравится, а не на уборке и готовке.





«Праздник должен быть источником энергии, а не ее поглотителем. Подумайте, какую радость вы можете подарить близким. Не стесняйтесь просить о помощи домочадцев. Совместная подготовка не только разгрузит вас, но и создаст общее предпраздничное настроение», — сказала Булгакова «Газете.Ru».

«Первое перспективное направление — высыпаться ночью. Если мы легли поздно, а вставать рано, то что есть солнце на улице, что нет солнца на улице — все равно проснуться и прийти в себя будет достаточно тяжело. Так что важнейший момент — вечером вовремя лечь, воздержавшись от использования гаджетов», — отметила Черкасова.

