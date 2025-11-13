Психолог рассказала, как подготовиться к Новому году без выгорания
Психолог Булгакова: россияне встречают Новый год в стрессе из-за выгорания
Новый год надо встречать в гармонии с собой, без стресса и выгорания, для этого стоит направить силы на радостные вещи. Об этом заявила доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
По словам эксперта, стоит сосредоточиться на том, что нравится, а не на уборке и готовке.
«Праздник должен быть источником энергии, а не ее поглотителем. Подумайте, какую радость вы можете подарить близким. Не стесняйтесь просить о помощи домочадцев. Совместная подготовка не только разгрузит вас, но и создаст общее предпраздничное настроение», — сказала Булгакова «Газете.Ru».
Она отметила, что основным источником предновогоднего стресса является миф «об идеальном празднике», который навязали соцсети. Эксперт посоветовала выделить время на небольшой отдых, чтобы нервная система могла перезагрузиться в разгар предпраздничной суеты.
Булгакова напомнила, что Новый год наступит, даже если к нему не подготовиться заранее, и он обязательно будет счастливым.
Ну а пока россияне с трудом просыпаются утром, чтобы пойти на работу или учёбу. Врач-сомнолог, клинический психолог, член Российского общества сомнологов, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала Общественной Службе Новостей, что облегчить пробуждение в отсутствии солнечного света поможет строгое соблюдение режима сна. Необходимо ложиться и вставать в одно и то же время.
«Первое перспективное направление — высыпаться ночью. Если мы легли поздно, а вставать рано, то что есть солнце на улице, что нет солнца на улице — все равно проснуться и прийти в себя будет достаточно тяжело. Так что важнейший момент — вечером вовремя лечь, воздержавшись от использования гаджетов», — отметила Черкасова.Она также посоветовала использовать светобудильник, который за полчаса до звукового сигнала постепенно увеличивает освещение в спальне. Мозг получает сигнал о том, что наступает день, и начинает просыпаться.