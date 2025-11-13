Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» купила квартиру в Москве

13 ноября 2025, 15:59

Актриса Ника Здорик купила квартиру в Москве

Ника Здорик (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик сообщила о своей новой покупке. В своем Telegram-канале артистка написала, что приобрела квартиру в столице.





На опубликованном видео знаменитость разрезает красную ленту у входа в просторное помещение с панорамными окнами. Квартира требует ремонта, но сама актриса уже полна энтузиазма. Здорик рассказала, что на протяжении семи лет жила на съемных квартирах.





«Я купила свою квартиру в Москве! Сама! В 24 года! Это не просто покупка. Это семь лет скитаний, страхов и слез. И вот, я сделала это», — добавила она.