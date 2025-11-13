Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» купила квартиру в Москве
Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик сообщила о своей новой покупке. В своем Telegram-канале артистка написала, что приобрела квартиру в столице.
На опубликованном видео знаменитость разрезает красную ленту у входа в просторное помещение с панорамными окнами. Квартира требует ремонта, но сама актриса уже полна энтузиазма. Здорик рассказала, что на протяжении семи лет жила на съемных квартирах.
«Я купила свою квартиру в Москве! Сама! В 24 года! Это не просто покупка. Это семь лет скитаний, страхов и слез. И вот, я сделала это», — добавила она.
Поклонники поддержали актрису в комментариях, выражая гордость и восхищение ее достижением.
Какое-то время Ника Здорик была известна прежде всего как бывшая девушка популярного певца Стаса Пьехи. Однако вскоре молодую актрису небезосновательно стали называть восходящей звездой российского кинематографа. Еще школьницей попав на съемочную площадку, уроженка Обнинска сумела стать частью культовой киносаги о гардемаринах, на которой выросло не одно поколение зрителей.