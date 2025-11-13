На медиафоруме стран СНГ обсудили роль ИИ для традиционных СМИ

13 ноября 2025, 00:52

Гендиректор LIFE.RU и SHOT Арапов: СМИ будет банкротом, если его не читают

Денис Арапов (Фото: LIFE.RU)

Участники IV медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» в рамках заседания «Вызовы и точки роста современных СМИ» обсудили трансформацию медиасреды, влияние искусственного интеллекта на производство контента и запрос аудитории на достоверную информацию.





Гендиректор News Media Holding Максим Иксанов отметил, что ИИ уже стал полноценным участником медиарынка и начал менять процессы в редакциях.





«Искусственный интеллект не победил окончательно, но уже от него "полегли" некоторые профессии — например, корректоры. В плане скорости и объёма задач ИИ действительно эффективнее. Однако ценность человека никуда не исчезла. Хороший контент не создаётся автоматически: драма, мысль, интонация — это всё заложено в ДНК человека», — сказал Иксанов.

«Сейчас доверие — это и есть наша этика. Как бы грубо это ни звучало, это то, что мы продаём. Если аудитория нам не верит — она уходит. СМИ будет банкротом, если его не читают», — уточнил он.