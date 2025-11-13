На медиафоруме стран СНГ обсудили роль ИИ для традиционных СМИ
Гендиректор LIFE.RU и SHOT Арапов: СМИ будет банкротом, если его не читают
Участники IV медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» в рамках заседания «Вызовы и точки роста современных СМИ» обсудили трансформацию медиасреды, влияние искусственного интеллекта на производство контента и запрос аудитории на достоверную информацию.
Гендиректор News Media Holding Максим Иксанов отметил, что ИИ уже стал полноценным участником медиарынка и начал менять процессы в редакциях.
«Искусственный интеллект не победил окончательно, но уже от него "полегли" некоторые профессии — например, корректоры. В плане скорости и объёма задач ИИ действительно эффективнее. Однако ценность человека никуда не исчезла. Хороший контент не создаётся автоматически: драма, мысль, интонация — это всё заложено в ДНК человека», — сказал Иксанов.
По его словам, искусственный интеллект заменяет большую команду специалистов, работает бесплатно и без отпусков. Иксанов пояснил, что ИИ вынуждает СМИ защищать свою идентичность, увеличивать уникальность и создавать контент, который будет вызывать доверие.
В свою очередь генеральный директор объединённой редакции LIFE.RU и SHOT Денис Арапов выразил мнение, что медиарынок переживает технологическую и ценностную трансформацию из-за изменения образа потребления новостей и ожидания аудитории.
«Сейчас доверие — это и есть наша этика. Как бы грубо это ни звучало, это то, что мы продаём. Если аудитория нам не верит — она уходит. СМИ будет банкротом, если его не читают», — уточнил он.
Арапов подчеркнул, что классический «кликбейт ради трафика» перестал быть эффективным, поскольку поисковые системы уже пессимизируют издания, которые пользуются такими заголовками. На сегодняшний день выживают только те СМИ, которые дают проверенную информацию.
Кроме этого, на форуме также обсудили роли национальных ценностей, информационной безопасности и международному сотрудничеству в медиасфере.
В мероприятии приняли участие директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минкульта России Екатерина Ларина, пресс-секретарь генерального секретаря СНГ Светлана Малинина, генеральный директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина , главный редактор телеканала НТВ Александра Кашарницкая, директор Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» Медербек Шерметалиев и многие другие.