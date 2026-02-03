Термос или термокружка? Инфекционист объяснил, в чём ключевая разница для здоровья

03 февраля 2026, 15:44

Инфекционист Рябов: с точки зрения безопасности термос лучше термокружки

Фото: iStock/Anna Savina

Многие считают термокружку просто стильной версией термоса. Однако с точки зрения безопасности это разные устройства. Какое из них надёжнее для длительного хранения напитков и почему?





Заместитель главного врача центральной районной больницы «Дубненская больница», врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что для долгих прогулок или работы в мороз привычная термокружка может быть менее безопасным выбором, чем классический термос. Всё дело в конструкции и принципе использования.





«Термос закрывается герметично, а у термокружки обязательно есть отверстие, через которое мы пьём. И как раз туда попадает инфекция», — пояснил он.