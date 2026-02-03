Термос или термокружка? Инфекционист объяснил, в чём ключевая разница для здоровья
Инфекционист Рябов: с точки зрения безопасности термос лучше термокружки
Многие считают термокружку просто стильной версией термоса. Однако с точки зрения безопасности это разные устройства. Какое из них надёжнее для длительного хранения напитков и почему?
Заместитель главного врача центральной районной больницы «Дубненская больница», врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что для долгих прогулок или работы в мороз привычная термокружка может быть менее безопасным выбором, чем классический термос. Всё дело в конструкции и принципе использования.
«Термос закрывается герметично, а у термокружки обязательно есть отверстие, через которое мы пьём. И как раз туда попадает инфекция», — пояснил он.
По словам эксперта, термос рассчитан на длительное хранение, его реже открывают, и среда внутри остаётся более стерильной, поэтому в плане длительного хранения термос намного безопаснее.
- Термос: выбор для длительного хранения (на весь день в походе, на работе). Залили — закрыли — открыли только когда нужно налить;
- Термокружка: для кратковременного использования (поездка на работу, прогулка в парк на 1-2 часа). Её задача — сохранить температуру напитка, который вы пьёте здесь и сейчас.