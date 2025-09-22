Учёный объяснил, что помогает защищать молодёжь от гибридных угроз

22 сентября 2025, 15:47

Профессор РГГУ Сапрыка: в семье закладывается базовое понимание гибридных угроз

Фото: istockphoto / monkeybusinessimages

Учёные Российского государственного гуманитарного университета разработали инновационную методику социальной иммунизации для защиты молодёжи от психологического воздействия в условиях гибридной войны. Профессор кафедры политической социологии и социальных технологий РГГУ Виктор Сапрыка уверен — методика социальной иммунизации — это не просто набор рекомендаций для властей, а комплексная система, где ключевую роль играют семья, учителя и «третий сектор».





В беседе с «Радио 1» он рассказал, что новая методика защиты молодёжи от деструктивного влияния гибридной войны делает ставку не на формальные институты, а на прямое вовлечение молодёжи в социальные проекты и поддержку со стороны семьи и общественников.



По словам ученого, исследования показывают высокую готовность молодёжи к социальной активности: 54% готовы реализовывать себя в региональных проектах, а 69% считают общественную активность необходимой для страны.

«Не нужно думать, что наша молодёжь не социально активна. Задача — дать ей возможности для самореализации в позитивном ключе. Здесь важнейшую роль играет “третий сектор” — общественные палаты, ветеранские и волонтёрские организации, которые передают опыт», — отметил Сапрыка.