Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-курс по молодёжной политике

22 сентября 2025, 15:32

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Онлайн-курс «Система молодёжной политики» запустила Росмолодёжь в рамках программы «Проводники смыслов». Пройти курс приглашают желающих погрузиться в молодёжную политику, а также тех, кто уже работает в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.