Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-курс по молодёжной политике
Онлайн-курс «Система молодёжной политики» запустила Росмолодёжь в рамках программы «Проводники смыслов». Пройти курс приглашают желающих погрузиться в молодёжную политику, а также тех, кто уже работает в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Курс открыт для жителей всех российских регионов, включая Московскую область.
Программа курса охватывает пять тем: «Молодёжная политика и воспитание» (про акторов политики и их деятельность), «Ценности и смыслы молодёжной политики в России» (о приоритетах государства в этой сфере), «Ключевые организации в системе молодёжной политики, воспитания и просветительской деятельности», «Направления деятельности Росмолодёжи» и «Ключевые инструменты в сфере молодёжной политики».
Подробнее узнать про курс и записаться на него можно по ссылке.
