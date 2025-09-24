Подмосковные управленцы приняли участие в форуме «Россия – время команд»
В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошёл второй форум «Россия – время команд». Он собрал более тысячи управленцев и свыше 100 экспертов со всей страны. Главная тема мероприятия — как создавать и развивать эффективные команды.
От Подмосковья в форуме приняли участие более 50 человек. Среди них — выпускница международного потока программы «Женщина-лидер», амбассадор Союза женщин России Юлия Волгина.
«Лично для себя я унесла важное определениероли капитана: это как ступица колеса — с каждым членом команды должны бытьравноудаленные, справедливые отношения. Когда ты кого-то чрезмерно приближаешь,кому-то неизбежно уделяешь меньше внимания. Для меня это стало ключевыминсайтом и ориентиром для практики», — поделилась Юлия.Особенностью форума стала морская метафора: команды сравнили с экипажами корабля, где успех возможен только при слаженной работе всех участников. В течение двух дней проходили лекции, круглые столы, мастер-классы и коучинговые сессии. Участники общались с ведущими экспертами HR-рынка и бизнес-тренерами.
К диалогу присоединились министр спорта РФ Михаил Дегтярев, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, представители администрации Президента, руководители «Росатома» и других крупных организаций.
По итогам форума объявили победителей премии «Призвание команд». Лучшие практики войдут во второй выпуск методического пособия «Книга команд». Оно поможет российским управленцам формировать сильные и успешные коллективы.