Подмосковные управленцы приняли участие в форуме «Россия – время команд»

24 сентября 2025, 11:27

оригинал Фото: Юлия Волгина

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошёл второй форум «Россия – время команд». Он собрал более тысячи управленцев и свыше 100 экспертов со всей страны. Главная тема мероприятия — как создавать и развивать эффективные команды.





От Подмосковья в форуме приняли участие более 50 человек. Среди них — выпускница международного потока программы «Женщина-лидер», амбассадор Союза женщин России Юлия Волгина.





«Лично для себя я унесла важное определениероли капитана: это как ступица колеса — с каждым членом команды должны бытьравноудаленные, справедливые отношения. Когда ты кого-то чрезмерно приближаешь,кому-то неизбежно уделяешь меньше внимания. Для меня это стало ключевыминсайтом и ориентиром для практики», — поделилась Юлия.

​Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

