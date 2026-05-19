«От шести до шестидесяти»: Как парк «Моя история» возвращает семейные традиции через интерактив

Около 57% посетителей исторических парков «Россия – моя история» составили школьники. За этой цифрой стоит не просто интерес к интерактиву, а глубинный запрос общества на живую передачу традиционных ценностей: памяти, правды о прошлом и связи поколений.





Историк, главный редактор мультимедийных парков «Россия- моя история», эксперт РВИО Александр Мясников в беседе с «Радио 1» назвал это не случайностью, а продуманной стратегией. В основе которой лежит простая, но важная мысль: традиционные ценности не передаются через стекло витрин. Их можно понять, только пережив эмоцию и получив доступ к правде.





«Установка у меня была очень простая: чтоб было понятно от шести до шестидесяти. Именно эта установка становится мостом между поколениями. В эпоху клипового мышления и гаджетов парки заговорили с детьми на их языке, но о вечных вещах: о подвиге, о патриотизме, о судьбе страны», — сказал он.

«Это такой музей, где наоборот нужно всё трогать. За этим внешним приемом скрывается глубинная педагогическая традиция: передача опыта через соучастие. Когда ребенок взаимодействует с историей руками, ценность события — будь то Чесменское сражение или битва за Москву — становится его личным переживанием», — поделился Мясников.

«Мы не столько занимаемся изысканиями истории, сколько популяризацией. И в этой популяризации, подкрепленной интерактивом и честностью, возрождается главное — уважение к прошлому, которое и есть основа традиционных ценностей. Парки "Моя история" доказали: дети готовы слушать о подвиге и жертвенности», — заключил эксперт.