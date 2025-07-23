«Это моя история»: Максим Аверин рассказал о вдохновении, которое помогает ему писать стихи
Максим Аверин в честь своего 50-летия выпустил коллекционную книгу «Аверин». В ней актер рассказал о самых ярких моментах в своей жизни. Как оказалось, с юных лет он пишет стихи.
За свою карьеру Аверин снялся в более 70 проектах. Одной из самых ярких его ролей стал следователь Сергей Глухарев в сериале «Глухарь». В свое время картина являлась одной из самых популярных у российских телезрителей.
К тому же Максим выпускает собственную одежду, руководит концертно-филармоническим объединением в Сочи и преподает в театральном вузе. В своем мультимедийном издании «Аверин», над которым артист работал около двух лет, разместил свыше 20 авторских фотосессий и ранее неизданные стихотворения, эксклюзивные материалы, аудио- и видео контент, мысли, размышления, яркие моменты из жизни.
Написанием стихотворений актер занимается с самых юных лет. В них он пытается показать, что именно происходит в его душе. При этом имя музы он раскрывать не стал.
«Я не считаю себя поэтом. Это мои мысли, выраженные в поэтической форме. Мне хотелось именно таким способом их донести. Стихи всегда и есть посвящение. Ведь когда ты любишь, влюблен, воодушевлен, тебе хочется писать, парить, летать. Кому посвящены? Этого я вам не скажу. Ведь это моя история», — передает слова Максима издание Starhit.
Помимо этого, Аверин интересуется искусством фотографии, ведь процесс напоминает ему происходящее на съемочной площадке.