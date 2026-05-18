Индустриальные парки уже дали Подмосковью 72 000 рабочих мест

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компании-резиденты подмосковных индустриальных парков создали около 72 000 рабочих мест. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.





Выступая на встрече с китайскими инвесторами в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске, она отметила, что каждое четвёртое рабочее место в регионе создано на одной из площадок 72 индустриальных парков Подмосковья.



Зиновьева рассказала об инвестиционном потенциале Московской области и о работе региона с российскими и зарубежными инвесторами. Например, создаётся инфраструктура для размещения новых предприятий. Большим спросом у инвесторов пользуются индустриальные парки региона, построенные с учётом потребностей компаний и их логистики.

«Сегодня на площадках ИП расположено более 1500 предприятий-резидентов. Каждый третий резидент индустриальных парков России работает на одной из подмосковных площадок. Заполняемость таких парков в регионе составляет около 90%», – подчеркнула зампред.

«Это пять парков, организуемых по принципу «всё включено». На территории предусматривают готовые производственные боксы, инженерную и транспортную инфраструктуру, профильные колледжи, готовящие специалистов. Для сотрудников предусмотрены общежития, что делает размещение персонала удобным и быстрым», – пояснила Зиновьева.