«От Сталинграда до Золотого кольца славы»: Как история семьи и Родины становится одним целым

Эксперт Белов: военная слава, семья и любовь к малой родине — одно целое

Фото: iStock/Oleg Elkov

2 февраля — день, когда вся страна вспоминает великий подвиг под Сталинградом. Но эта дата — не только повод склонить голову перед героизмом предков. Это точка отсчёта, которая через десятилетия связала города и народы, а сегодня даёт жизнь новым проектам, объединяющим поколения.





Член правления Международной ассоциации «Породнённые города», член Правления Ассоциации малых и средних городов России Александр Белов в беседе с «Радио 1» рассказал, как военная слава, семейные поездки и любовь к малой родине переплетаются в одно неразрывное целое.





«Мы поздравили сталинградцев с их замечательным праздником. 80 лет назад победа в Сталинградской битве изменила ход мировой истории. Но мало кто знает, что мужество защитников города вдохновило в 1944 году женщин английского Ковентри на удивительный шаг — установить дружеские связи. Так родилось всемирное движение породнённых городов, превратившее трагедию войны в мост дружбы. Не будь победы, не было бы, наверное, и такого замечательного праздника, с которого берёт начало Всемирное движение породнённых городов», — отметил он.

«Проект рассчитан прежде всего на молодёжь, но и в целом на всех. Идея в том, чтобы история перестала быть строкой из учебника и стала частью семейного опыта. Вместо абстрактных дат — реальные улицы, музеи и памятники в малых городах, чья роль в истории не менее важна, чем у столиц. Проект сделает акцент именно на таких населённых пунктах, от Твери до Ржева, от Вязьмы до Серебряных Прудов — малой родины маршала Чуйкова, чья тактика, как ни удивительно, находит отклик и сегодня», — подчеркнул Белов.