«Не все фильмы нужно переснимать»: Андрей Мерзликин высказался против ремейков классики

02 февраля 2026, 12:45

Актёр Андрей Мерзликин высказался о кино для зумеров

Андрей Мерзликин (Фото: Instagram* / @merzlikinandrey)

Андрей Мерзликин считает, что культовое кино прошлого не стоит массово переснимать. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению актёра, у нового поколения должны появляться собственные фильмы и истории, которые отражают их время и ценности.



При этом Мерзликин подчеркнул, что спокойно относится к уже существующим ремейкам и не видит в них угрозы оригиналам. Однако убеждён: далеко не каждую картину стоит адаптировать под современность.





«У наших детей должны быть свои экранизации. Не все фильмы нужно переснимать — это правда», — отметил актёр.