В Госдуме рассказали, какие соцвыплаты подвергнутся перерасчёту в феврале

02 января 2026, 20:26

Фото: Istock/Paulo

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в феврале традиционно пересчитывают выплаты для федеральных льготников. К ним относятся инвалиды, дети с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники войны, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшие от радиационных катастроф.





В беседе с «RT» Говырин пояснил, что для этих категорий с 1 февраля увеличивают ежемесячные выплаты и стоимость соцнабора. Индексацию привязали к инфляции за прошлый год. Говырин отметил, что страховую пенсию в феврале отдельно не индексируют.

«Её размер уже был увеличен с 1 января 2026 года на 7,6% и выплачивается в проиндексированном виде весь год. Это повышение распространяется как на неработающих пенсионеров, так и на тех, кто продолжает трудовую деятельность. После январского перерасчёта средний размер страховой пенсии по старости приблизился к отметке 27 тысяч рублей.», — заключил эксперт.