«Отбуксируют вас»: Автоэксперт рассказал, что делать, если машина заглохла на дороге

10 июля 2026, 13:03

Автоэксперт Васильев: если машина заглохла на дороге, звоните в аварийную службу

Фото: iStock/Ivanko_Brnjakovic

Летняя жара и неожиданные поломки на дороге — испытание для любого водителя. Что делать, если мотор заглох посреди трассы, как правильно воспользоваться помощью буксира и почему климат-контроль может быть опасен в жару?





Автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Радио 1» заявил, что не стоит отчаиваться, если автомобиль заглох на дороге





«Аккуратно паркуемся у обочины, включаем аварийку, выставляем знак и звоним по номеру. Служба аварийных комиссаров прибудет в течение 15 минут. Если у них нет топлива с собой, они отбуксируют вас до ближайшей заправки», — успокоил он.

«Нужен правильный трос, а не тот, что рвётся от детской коляски. Берите что-то из внедорожного арсенала — динамическую стропу, выдерживающую нагрузку, превышающую вес авто. И обязательно знайте, где у вас гнездо для проушины и какая там резьба. Трос нужно всегда держать в натяг, чтобы не было рывков, и держать ногу на тормозе, чтобы не случилось ДТП с тем, кто вас спасает», — подчеркнул автоэксперт.

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