«Отбуксируют вас»: Автоэксперт рассказал, что делать, если машина заглохла на дороге
Автоэксперт Васильев: если машина заглохла на дороге, звоните в аварийную службу
Летняя жара и неожиданные поломки на дороге — испытание для любого водителя. Что делать, если мотор заглох посреди трассы, как правильно воспользоваться помощью буксира и почему климат-контроль может быть опасен в жару?
Автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Радио 1» заявил, что не стоит отчаиваться, если автомобиль заглох на дороге
«Аккуратно паркуемся у обочины, включаем аварийку, выставляем знак и звоним по номеру. Служба аварийных комиссаров прибудет в течение 15 минут. Если у них нет топлива с собой, они отбуксируют вас до ближайшей заправки», — успокоил он.
Однако если вы решили воспользоваться помощью «народного буксира», эксперт настоятельно посоветовал подойти к этому с умом.
«Нужен правильный трос, а не тот, что рвётся от детской коляски. Берите что-то из внедорожного арсенала — динамическую стропу, выдерживающую нагрузку, превышающую вес авто. И обязательно знайте, где у вас гнездо для проушины и какая там резьба. Трос нужно всегда держать в натяг, чтобы не было рывков, и держать ногу на тормозе, чтобы не случилось ДТП с тем, кто вас спасает», — подчеркнул автоэксперт.
Три главных совета на лето:
- Следите за давлением в шинах. Даже небольшое снижение существенно увеличивает расход топлива;
- Не включайте климат-контроль без необходимости. Это создает лишнюю нагрузку на двигатель, провоцируя перегрев;
- Измените стиль вождения. Главное на дороге — не скорость, а безопасность.