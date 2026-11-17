«Отдает богемным шиком»: Стилист рассказала, как сделать образ трендовым с помощью деталей
Стилист Скороходова: в 2027 году будут в тренде обвесы из разных изделий
Аксессуары — это архитектура образа. Если одежда задает базовые параметры и силуэт, то именно детали формируют ту самую индивидуальность, которая отличает стильного человека от просто модно одетого. Сумка, обувь, украшения и головные уборы работают как финальные штрихи в картине художника: они расставляют акценты, корректируют пропорции и задают общую тональность.
Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» отметила, что аксессуары будут играть очень важную роль в грядущем сезоне, поэтому именно за счёт них вполне можно добавить нотку трендовости в свой образ.
«Аксессуары способны полностью менять восприятие наряда, даже если ещё десять минут назад казалось, что образ исключительно формальный или, наоборот, слишком расслабленный. Причем необязательно заставлять себя носить какие-то конкретные элементы, можно сделать акценты на нескольких», — сказала она.
Она привела пример с объёмным костюмом, в который можно добавить несколько крупных скульптурированных серёжек или необычную кожаную брошь. И за счёт этого образ будет «отдавать богемным шиком».
«Если добавить к этому обувь на плоской подошве или симпатичные ботинки, то образ уже станет похож на городской шик», — поделилась Скороходова.
Эксперт добавила, что также можно экспериментировать с платками, галстуками и обилием ремней.
«Два-три ремня сегодня носить — это абсолютно уместно и даже очень стильно. Еще будут популярны обвесы на шею, которые создают объем. Это значит, что несколько колье адаптируются и соединяются в один элемент. Например, жемчуг, какие-то пластиковые подвесы, дополнительные камушки, бусики соединяем в одно. Будет смотреться трендово», — рассказала стилист.
По её словам, модные дома показывают подобные украшения с отсылкой к тому, что «украшения — это талисман, поэтому его нужно носить сокровенно и близко к сердцу».