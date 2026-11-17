17 ноября 2026, 11:39

Стилист Скороходова: в 2027 году будут в тренде обвесы из разных изделий

Фото: iStock/Olga Nikiforova

Аксессуары — это архитектура образа. Если одежда задает базовые параметры и силуэт, то именно детали формируют ту самую индивидуальность, которая отличает стильного человека от просто модно одетого. Сумка, обувь, украшения и головные уборы работают как финальные штрихи в картине художника: они расставляют акценты, корректируют пропорции и задают общую тональность.





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» отметила, что аксессуары будут играть очень важную роль в грядущем сезоне, поэтому именно за счёт них вполне можно добавить нотку трендовости в свой образ.





«Аксессуары способны полностью менять восприятие наряда, даже если ещё десять минут назад казалось, что образ исключительно формальный или, наоборот, слишком расслабленный. Причем необязательно заставлять себя носить какие-то конкретные элементы, можно сделать акценты на нескольких», — сказала она.

«Если добавить к этому обувь на плоской подошве или симпатичные ботинки, то образ уже станет похож на городской шик», — поделилась Скороходова.

«Два-три ремня сегодня носить — это абсолютно уместно и даже очень стильно. Еще будут популярны обвесы на шею, которые создают объем. Это значит, что несколько колье адаптируются и соединяются в один элемент. Например, жемчуг, какие-то пластиковые подвесы, дополнительные камушки, бусики соединяем в одно. Будет смотреться трендово», — рассказала стилист.