Вознесение Господне входит в число главных православных праздников. Для верующих этот день имеет особое значение после Пасхи и Рождества. Накануне Церковь завершает пасхальный период отданием Пасхи. О том, как принято встречать эти даты и каких поступков стоит избегать, — в материале «Радио 1».
Когда отмечается отдание Пасхи в 2026 году
Отдание Пасхи православные отмечают в среду шестой недели после Светлого Христова Воскресения, за день до Вознесения Господня. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, а ее отдание совершают 20 мая. Согласно Евангелию, после Воскресения Иисус Христос еще 40 дней оставался на земле. Он являлся ученикам, говорил им о Царствии Небесном и готовил апостолов к будущему служению. Именно эта дата стала последним днем Его земного пребывания перед Вознесением.
В православной традиции у больших торжеств есть время подготовки и период после самого события. Эти дни Церковь особенно выделяет в молитвах и богослужении. Так, от Пасхи до Вознесения верующие вместо молитвы «Достойно есть» трижды произносят «Христос Воскресе». Само выражение «отдание праздника» пришло еще из ветхозаветной традиции. В этот момент христиане снова вспоминают главное событие торжества. 20 мая 2026 года в храмах вновь пройдет праздничная служба. Священники прочитают те же молитвы и исполнят те же песнопения, что и в сам пасхальный день. Верующие в последний раз в этом году поприветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» По обычаю духовенство надевает уже не красные, а белые облачения. В этот день проходит последний пасхальный крестный ход. Плащаницу, которая весь праздничный период находилась на престоле в алтаре, убирают в «гробницу» до следующей Пасхи. Одновременно Церковь начинает предпразднство Вознесения Господня. Вечером прихожане собираются на всенощное бдение. Его уже посвящают Вознесению. Утром 21 мая в храмах состоится праздничная литургия.
Что запрещено в отдание Пасхи
В день отдания Пасхи верующим советуют сосредоточиться на молитве и внутреннем мире, а не на бытовой суете. Лучше начать его с посещения храма. После службы стоит уделить время добрым делам, помощи близким и заботе о тех, кто нуждается в поддержке. Важно сохранить в душе светлую радость и спокойствие. Хорошо проявлять внимание к окружающим, говорить добрые слова и не отказывать в прощении тому, кто о нем просит. В народной традиции этот день не связывают с тяжелой работой. При этом Церковь не вводит строгого запрета на уборку или занятия в огороде. Главное — не ставить повседневные дела выше духовного смысла праздника. Не приветствуются чрезмерное веселье и переедание. Также следует избегать ссор, грубых слов, раздражения и уныния. Этот день лучше провести мирно, с благодарностью и добрым настроем.
Утренние и вечерние молитвы до отдания Пасхи
До отдания Пасхи домашняя молитва совершается с пасхальными особенностями. На Светлой седмице вместо обычных утренних и вечерних молитв читают Пасхальные часы, а затем возвращаются к привычному правилу, начиная его по-пасхальному — с тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Молитва «Царю Небесный» в этот период не читается, поскольку вновь начинает звучать только с Пятидесятницы. Такое правило помогает христианину сохранять пасхальную радость и помнить о победе Христа над смертью. Главное в домашней молитве — не только соблюдение порядка, но и внимание, благоговение и искренность. Если есть сомнения, лучше ориентироваться на молитвослов для пасхального периода или посоветоваться со священником.
Вознесение Господне
Вознесение Господне напоминает о дне, когда Иисус Христос завершил свой земной путь и вознесся на небо. Это событие произошло через сорок дней после Пасхи. По Евангелию, Спаситель привел учеников к Елеонской горе, благословил их и поднялся к Отцу. Для христиан этот день означает не расставание, а новую форму присутствия Христа в мире. Верующие считают, что Он незримо остается рядом с людьми и слышит их молитвы. Праздник также дает надежду на вечную жизнь. Христос показал, что к спасению призваны и душа, и тело. В 2026 году православные отмечают Вознесение 21 мая. Затем начинается подготовка к Троице. В этом году ее празднуют 31 мая.
Почему Вознесение отмечают через 40 дней после Пасхи
По закону Моисея родители приносили младенца в храм на сороковой день после рождения. Христос в ту же символическую дату после воскресения вошел в небесный храм. В России с этим числом связали поминальный обычай: близкие вспоминают умершего через сорок дней после смерти. Церковная традиция говорит, что до этого срока душа остается рядом с земным миром, а затем восходит к небесам.
Что можно и чего нельзя делать на Вознесение Господне
Вознесение Господне — светлый праздник для христиан. Он всегда выпадает на четверг, поэтому поста нет. На стол можно ставить любую еду. Домашние дела и обычная работа тоже не под запретом. Но священники советуют начать этот праздник с молитвы и посещения храма. При желании можно съездить на кладбище. Люди приводят в порядок могилы и поминают родных. Еще одна такая возможность будет 22 июня, в Троицкую родительскую субботу. Церковь призывает провести этот день спокойно и достойно. Не стоит ссориться, сплетничать, грубить и сквернословить. Также лучше не поддаваться унынию. Шумные свадьбы советуют перенести. Венчаться на Вознесение тоже не рекомендуют. В народной традиции это время связывали с милосердием. Считалось, что от Пасхи до Вознесения Христос ходит по земле в образе нищего. Поэтому на Руси старались не отказывать в милостыне бедным, странникам и нуждающимся.