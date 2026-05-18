Назван средний размер пенсии, на которую могут рассчитывать россияне без стажа

18 мая 2026, 11:02

Россияне без официального трудового стажа могут получить только социальную пенсию по старости. Государство назначает её позже страховой: в 2026 году женщины получат право на выплату в 64 года, мужчины — в 69 лет.





Об этом в беседе с RT напомнила экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста России, член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова.

«С 1 апреля 2026 года фиксированный размер социальной пенсии по старости установлен на уровне 9 424,12 рубля, тогда как средний размер выплат достигает примерно 16 569 рублей. Эти средства выделяются из федерального бюджета и не зависят от трудового вклада или накопленных пенсионных баллов», — пояснила Епифанова.