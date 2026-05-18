В Новокузнецке не вернут отопление, несмотря на холода

18 мая 2026, 12:57

В Новокузнецке не могут возобновить отопительный сезон, несмотря на холода, из-за повреждений на теплосетях. Об этом сообщил глава города Денис Ильин.





По данным VSE42.RU, мэр заявил, что вернуть отопление «по щелчку» невозможно после того, поскольку систему опустошили для гидравлических испытаний. Специалисты выявили 223 повреждения теплосетей. Некоторые уже устранили.





«Из-за большого количества повреждений, полученных в результате испытаний, подключить теплоснабжение технически сейчас невозможно. Поэтому мы сосредоточим свои силы для своевременной подачи горячей воды», — пояснил Ильин.