29 сентября 2025, 10:32

Фото: istockphoto / Dilok Klaisataporn

Планирование дел и отдыха всегда проще, если заранее знать, какие дни будут выходными, а какие рабочими. «Радио 1» расскажет про производственный календарь на 2026 год, который поможет разобраться, когда в России будут праздничные дни, переносы и сокращённые рабочие дни. А ещё подскажет, в какое время лучше взять отпуск, чтобы отдохнуть дольше.





Содержание Календарь выходных и рабочих дней в 2026 году Переносы праздников и сокращённые рабочие дни в 2026 году Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году

Календарь выходных и рабочих дней в 2026 году

Главные праздничные периоды



Новогодние каникулы — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Благодаря переносам отдых продлится целых 12 дней подряд;

День защитника Отечества — три выходных с 21 по 23 февраля;

Международный женский день 8 марта — отдых с 7 по 9 марта;

майские праздники делятся на две части: с 1 по 3 мая — Праздник Весны и Труда; с 9 по 11 мая — выходные по случаю Дня Победы;

День России — длинные выходные с 12 по 14 июня;

День народного единства — однодневный праздник 4 ноября.

Переносы праздников и сокращённые рабочие дни в 2026 году

30 апреля (перед 1 мая);

8 мая (перед 9 мая);

11 июня (перед 12 июня);

3 ноября (перед 4 ноября).

Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году

Оптимальные месяцы для отпуска