Отдых в России в 2026 году: производственный календарь выходных и переносов. Когда выгоднее всего брать отпуск?
Планирование дел и отдыха всегда проще, если заранее знать, какие дни будут выходными, а какие рабочими. «Радио 1» расскажет про производственный календарь на 2026 год, который поможет разобраться, когда в России будут праздничные дни, переносы и сокращённые рабочие дни. А ещё подскажет, в какое время лучше взять отпуск, чтобы отдохнуть дольше.
Календарь выходных и рабочих дней в 2026 годуПроизводственный календарь на 2026 год определяет официальное распределение рабочих, выходных и праздничных дней в России. Он составляется в соответствии с нормами Трудового кодекса и постановлениями правительства, поэтому именно по нему живут компании, учреждения и миллионы сотрудников. Согласно утверждённому графику, в 2026 году россиян ждёт 247 рабочих дней и 118 выходных.
Главные праздничные периоды
- Новогодние каникулы — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Благодаря переносам отдых продлится целых 12 дней подряд;
- День защитника Отечества — три выходных с 21 по 23 февраля;
- Международный женский день 8 марта — отдых с 7 по 9 марта;
- майские праздники делятся на две части: с 1 по 3 мая — Праздник Весны и Труда; с 9 по 11 мая — выходные по случаю Дня Победы;
- День России — длинные выходные с 12 по 14 июня;
- День народного единства — однодневный праздник 4 ноября.
Переносы праздников и сокращённые рабочие дни в 2026 годуПроизводственный календарь 2026 года закрепляет не только праздники, но и порядок переноса выходных, если они совпадают с субботой или воскресеньем. В 2026 году перенесены два дня: 3 января (суббота) переносится на 9 января (пятница), а 4 января (воскресенье) переносится на 31 декабря (среда).
Благодаря этому россияне получат рекордные 12 дней новогоднего отдыха подряд — с конца декабря до середины января. Кроме того, по закону, накануне государственных праздников рабочее время сокращается на один час. В 2026 году это касается следующих дат:
- 30 апреля (перед 1 мая);
- 8 мая (перед 9 мая);
- 11 июня (перед 12 июня);
- 3 ноября (перед 4 ноября).
Когда выгоднее брать отпуск в 2026 годуГрамотно планируя отпуск в 2026 году, можно получить больше дней отдыха при минимальном расходе отпускных. Производственный календарь подсказывает несколько удачных стратегий.
Оптимальные месяцы для отпуска
Сумма отпускных напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце: чем их больше, тем выше среднедневной заработок и, соответственно, отпускные выплаты. В 2026 году самыми выгодными месяцами с точки зрения финансов станут: июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти периоды количество рабочих дней выше среднего, что делает отпуск особенно «доходным».
Менее выгодными будут январь, февраль и май. В этот период рабочих дней меньше, поэтому и сумма отпускных будет ниже. Кроме того, при планировании отдыха стоит учитывать государственные праздники. Например, новогодние каникулы в январе, 23 февраля, 8 марта с переносом выходного на понедельник, а также День России в июне позволяют увеличить продолжительность отпуска, даже взяв всего несколько дней.
Таким образом, для максимальной финансовой выгоды отпуск лучше планировать на июль, апрель, сентябрь, октябрь или декабрь. Если же приоритет — длинные каникулы, стоит обратить внимание на январь, февраль, март и июнь.