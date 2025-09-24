В Минцифры РФ представили новые сервисы мессенджера MAX

24 сентября 2025, 14:56

Фото: istockphoto / fizkes

В рамках Российского интернет-форума (РИФ-2025), состоявшегося 24 сентября, прошло заседание Общественного совета Минцифры РФ, на котором были представлены новые сервисы национального мессенджера MAX.





Основное внимание на встрече было уделено перспективам развития мессенджера как безопасного канала для повседневного общения с государственными органами и компаниями. При этом платформа не рассматривается в качестве замены порталу «Госуслуги».





«MAX может способствовать более близкому взаимодействию «Госуслуг» с пользователями. Его главная задача — стать единой точкой доступа для повседневного общения. Мы, как регулятор, ставим во главу угла удобство для граждан, как при взаимодействии с государством, так и с бизнесом», — отметил заместитель директора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Иван Пархоменко.