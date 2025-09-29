Санкт-Петербург стоит на пороге значимого открытия в микроэлектронике
В Санкт-Петербурге готовится ряд открытий в области микроэлектроники. Об этом сообщил председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
Он отметил, что пока не готов раскрыть подробности новшеств, однако добавил, что перспективы действительно очень большие.
«Петербург сейчас лидер этих исследований, во всяком случае в Российской Федерации, и там в ближайшие годы произойдет очередной технологический скачок, который позволит и эту сферу, так же, как радиоэлектронику, отдельно вывести на большую значимую долю промышленного производства», — приводит «Петербургский дневник» слова Ситова.
Кроме того, по его словам, в Петербурге сильно развиты опытные производства в рамках фотоники. Ситов пояснил, что технологию, которую сейчас разрабатывают в городских вузах, оперативно внедрят в промышленность.
«Развитие идет в двух направлениях: переход всевозможных измерений, начиная от тех же радаров с обычной радиоволны на фотоны. И второе большое направление внутри фотоники — это вычисление», — добавил глава комитета.
Он уточнил, что благодаря фотонам можно диагностировать многие заболевания, а радары способны видеть объекты, которые не улавливает даже тепловизор.