Санкт-Петербург стоит на пороге значимого открытия в микроэлектронике

29 сентября 2025, 10:18

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге готовится ряд открытий в области микроэлектроники. Об этом сообщил председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.





Он отметил, что пока не готов раскрыть подробности новшеств, однако добавил, что перспективы действительно очень большие.





«Петербург сейчас лидер этих исследований, во всяком случае в Российской Федерации, и там в ближайшие годы произойдет очередной технологический скачок, который позволит и эту сферу, так же, как радиоэлектронику, отдельно вывести на большую значимую долю промышленного производства», — приводит «Петербургский дневник» слова Ситова.

«Развитие идет в двух направлениях: переход всевозможных измерений, начиная от тех же радаров с обычной радиоволны на фотоны. И второе большое направление внутри фотоники — это вычисление», — добавил глава комитета.