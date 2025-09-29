Достижения.рф

В России на этой неделе проверят системы оповещения населения

МЧС 1 октября проверит системы оповещения населения по всей России
Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

МЧС России объявило о проведении всероссийской проверки систем оповещения населения. Она пройдет 1 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.



Запустят электросирены и громкоговорители. Эфир на теле- и радиоканалах прервется. Информацию о ходе мероприятия разместят и в мобильном приложении министерства.

Ведомство напомнило, что при звуке сирены нужно сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и дождаться информационного сообщения.

Плановые проверки проводятся регулярно, чтобы убедиться в исправности всех элементов системы оповещения и обеспечить своевременное доведение сигналов до населения в случае угрозы или чрезвычайных ситуаций. Последняя подобная проверка прошла в марте 2025 года.

Никита Кротов

