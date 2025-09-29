В России на этой неделе проверят системы оповещения населения

29 сентября 2025, 12:42

МЧС 1 октября проверит системы оповещения населения по всей России

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

МЧС России объявило о проведении всероссийской проверки систем оповещения населения. Она пройдет 1 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.