В России на этой неделе проверят системы оповещения населения
МЧС России объявило о проведении всероссийской проверки систем оповещения населения. Она пройдет 1 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Запустят электросирены и громкоговорители. Эфир на теле- и радиоканалах прервется. Информацию о ходе мероприятия разместят и в мобильном приложении министерства.
Ведомство напомнило, что при звуке сирены нужно сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и дождаться информационного сообщения.
Плановые проверки проводятся регулярно, чтобы убедиться в исправности всех элементов системы оповещения и обеспечить своевременное доведение сигналов до населения в случае угрозы или чрезвычайных ситуаций. Последняя подобная проверка прошла в марте 2025 года.
Читайте также: