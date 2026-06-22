«Стимулирует пищеварение»: диетолог рассказала о пользе зеленого лука

22 июня 2026, 16:10

Диетолог Соломатина: зеленый лук содержит много коллагена и клетчатки

Фото: iStock/Amarita

Свежий зеленый лук обладает огромным количеством полезных веществ, однако некоторым людям стоит употреблять растение с осторожностью. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





По ее словам, в луке содержится витамин С, а также много клетчатки и коллагена, который является соединительной тканью для клеток тела. Особенно он полезен пожилым людям, поскольку с возрастом его становится меньше, а это приводит к появлению морщин, окостенению суставов, жесткости мышц и слабости десен.





«В луке есть раздражающие органические кислоты, которые стимулируют пищеварение. Кроме того, раньше всегда рекомендовали есть побольше этой зелени, чтобы зубы были в отличном состоянии. Бактерицидные свойства лука не дают развиваться налету», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

«Нерафинированное масло содержит неустойчивые к нагреванию компоненты, которые при высоких температурах, выше точки дымления, быстро окисляются, полимеризуются и превращаются в опасные соединения, начинают гореть, выделяя дым и токсичные вещества», — пояснила эксперт.