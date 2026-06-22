«Стимулирует пищеварение»: диетолог рассказала о пользе зеленого лука
Диетолог Соломатина: зеленый лук содержит много коллагена и клетчатки
Свежий зеленый лук обладает огромным количеством полезных веществ, однако некоторым людям стоит употреблять растение с осторожностью. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По ее словам, в луке содержится витамин С, а также много клетчатки и коллагена, который является соединительной тканью для клеток тела. Особенно он полезен пожилым людям, поскольку с возрастом его становится меньше, а это приводит к появлению морщин, окостенению суставов, жесткости мышц и слабости десен.
«В луке есть раздражающие органические кислоты, которые стимулируют пищеварение. Кроме того, раньше всегда рекомендовали есть побольше этой зелени, чтобы зубы были в отличном состоянии. Бактерицидные свойства лука не дают развиваться налету», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».
Однако зеленый лук стоит с осторожностью есть людям с гастритом, язвой, панкреатитом, заболеваниями печени и мочевого пузыря. Кроме того, из-за желчегонного эффекта после употребления зелени могут возникнуть желчные колики, заключила диетолог.
В свою очередь, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с изданием «Абзац» заявила, что частое использование нерафинированного масла для жарки повышает риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
«Нерафинированное масло содержит неустойчивые к нагреванию компоненты, которые при высоких температурах, выше точки дымления, быстро окисляются, полимеризуются и превращаются в опасные соединения, начинают гореть, выделяя дым и токсичные вещества», — пояснила эксперт.
Она уточнила, что для жарки также не стоит использовать соевое, рапсовое, кукурузное, кунжутное и тыквенное масла. Лучше всего выбирать подсолнечное, оливковое, кокосовое или арахисовое, но без добавок.