«Отеки, хромота и удушье»: Зооэксперт предупредила о последствиях прививок для животных

18 августа 2026, 16:41

Зооэксперт Нуриева: прививка может вызвать у животного анафилактический шок

Фото: iStock/Rabizo

Стало известно, что в Ярославской области умерли более 100 собак после вакцинации. Заводчики же сообщают, что пользовались препаратом систематически и не замечали ничего критического.





Сооснователь общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева в беседе с «Радио 1» рассказала, какие последствия у животных могут возникнуть после прививок (любых).



«Были, например, небольшие покраснения в области введения инъекции, встречались и более серьезные кожные проблемы, отёки и даже выпадение шерсти в местах введения вакцины», — сказала она.

«Были аллергические реакции в виде кратковременного зуда, отеков морды, слизистой, губ, век. В критических случаях есть риск анафилактического шока, то есть удушья. В этом случае нужно срочно бежать в ветклинику и принимать препараты по указанию врача, потому что питомец может физически погибнуть», — объяснила Нуриева.