«Отеки, хромота и удушье»: Зооэксперт предупредила о последствиях прививок для животных
Зооэксперт Нуриева: прививка может вызвать у животного анафилактический шок
Стало известно, что в Ярославской области умерли более 100 собак после вакцинации. Заводчики же сообщают, что пользовались препаратом систематически и не замечали ничего критического.
Сооснователь общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева в беседе с «Радио 1» рассказала, какие последствия у животных могут возникнуть после прививок (любых).
«Были, например, небольшие покраснения в области введения инъекции, встречались и более серьезные кожные проблемы, отёки и даже выпадение шерсти в местах введения вакцины», — сказала она.
По словам эксперта, если вакцина вводится животному внутримышечно, как правило, в бедро, то есть риск возникновения хромоты.
«Были аллергические реакции в виде кратковременного зуда, отеков морды, слизистой, губ, век. В критических случаях есть риск анафилактического шока, то есть удушья. В этом случае нужно срочно бежать в ветклинику и принимать препараты по указанию врача, потому что питомец может физически погибнуть», — объяснила Нуриева.
Она подчеркнула, что осложнения после прививки могут быть у животного, которое уже заражено и болеет, поэтому сначала необходимо понаблюдать 7-10 дней: нет ли гноящихся глаз, диареи, отсутствия аппетита или повышенной температуры.