«Ты хуже собаки!»: пенсионерка устроила скандал из-за маленького пса в Алтайском крае
В Алтайском крае обычная прогулка с маленькой собакой закончилась эмоциональной перепалкой. Кристина спокойно выгуливала питомца в парковой зоне, где официально разрешено находиться с животными, однако это не устроило проходившую мимо пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Увидев собаку карликовой породы, пожилая женщина начала возмущаться и потребовала, чтобы девушка убрала животное с дороги. Кристина попыталась объяснить, что находится в разрешённом для прогулок с питомцами месте, однако пенсионерка, судя по кадрам, продолжила прогонять её.
В какой-то момент словесная перепалка переросла в обмен резкими фразами. В адрес хозяйки собаки прозвучало: «Ты хуже собаки!»
Чем именно так не угодил пенсионерке небольшой питомец и почему обычная прогулка закончилась конфликтом, неизвестно. При этом, судя по ситуации, никаких нарушений со стороны хозяйки собаки не было — место предназначено в том числе для прогулок с животными.
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