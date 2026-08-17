«Ты хуже собаки!»: пенсионерка устроила скандал из-за маленького пса в Алтайском крае

17 августа 2026, 14:09

На Алтае пенсионерка потребовала убрать пса из парка, где это не запрещено

Фото: Istock / Wirestock

В Алтайском крае обычная прогулка с маленькой собакой закончилась эмоциональной перепалкой. Кристина спокойно выгуливала питомца в парковой зоне, где официально разрешено находиться с животными, однако это не устроило проходившую мимо пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».