«Сутки есть, чтобы сделать вакцинацию»: Марию Погребняк укусила крыса
Мария Погребняк рассказала подписчикам о необычном происшествии в семье. По словам блогерши, в доме появился новый питомец — крыса, которая неожиданно укусила её.
После укуса Марии пришлось обратиться за медицинской помощью. Как рассказала блогерша, ей сделали пять уколов, а специалисты питомника предложили два варианта: отпустить животное в парк или вернуть его в зоомагазин.
Однако такой исход Погребняк не устроил. Она решила не избавляться от питомца и заняться его здоровьем. Теперь блогерша планирует отвезти крысу в ветеринарную клинику, а затем даже устроить ей своеобразный «спа-день».
Мария отметила, что, несмотря на неприятный инцидент, не собирается сразу отказываться от животного и хочет разобраться в причинах его поведения.
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