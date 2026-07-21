«Сутки есть, чтобы сделать вакцинацию»: Марию Погребняк укусила крыса

21 июля 2026, 21:39

Мария Погребняк решила оставить укусившую её крысу

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк рассказала подписчикам о необычном происшествии в семье. По словам блогерши, в доме появился новый питомец — крыса, которая неожиданно укусила её.