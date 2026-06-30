30 июня 2026, 13:53

Фото: iStock/nonnie192

Перелет к морю или в новый город часто начинается не с радости, а с суеты, сухого воздуха в салоне и неприятного чувства в ногах. Многие винят авиакомпанию, тесные кресла или долгую дорогу, хотя часть проблем человек создает сам еще до выхода из дома. Неправильная одежда, соленая еда, нехватка воды и напряжение перед вылетом быстро превращают поездку в испытание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему в самолете тело реагирует иначе Главная ошибка перед вылетом Что надеть, чтобы не мучиться весь рейс Вода важнее кофе и газировки Как не заработать отеки в самолете Почему духота переносится тяжелее страха Что делать, если вы боитесь летать Еда в аэропорту и на борту: как не пожалеть через час Сон в самолете: как вздремнуть и не проснуться разбитым Как пережить длинный рейс с минимумом усталости Быстрые лайфхаки, которые реально работают Что делать сразу после посадки Кому стоит подготовиться особенно внимательно Как сделать так, чтобы отпуск начался уже в самолете

Почему в самолете тело реагирует иначе

Главная ошибка перед вылетом

Фото: iStock/AleMasche72

Что надеть, чтобы не мучиться весь рейс

Вода важнее кофе и газировки

Фото: iStock/kieferpix

Как не заработать отеки в самолете

Почему духота переносится тяжелее страха

Что делать, если вы боитесь летать

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Еда в аэропорту и на борту: как не пожалеть через час

Сон в самолете: как вздремнуть и не проснуться разбитым

Фото: iStock/Apiwan Borrikonratchata

Как пережить длинный рейс с минимумом усталости

Быстрые лайфхаки, которые реально работают

Фото: iStock/RuthBlack

Что делать сразу после посадки

Кому стоит подготовиться особенно внимательно

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Как сделать так, чтобы отпуск начался уже в самолете