В Ленинградском зоопарке появились интерактивные 3D-карты с «ожившими» зверями

30 июня 2026, 12:36

Фото: iStock/ricardoreitmeyer

Сервис 2ГИС обновил приложение, в котором на картах крупнейших зоопарков России, в том числе Ленинградском, появились анимированные 3D-модели животных и птиц.





Теперь вместо обычных статичных значков на схеме зоопарка можно увидеть более 20 видов «оживших» зверей. Для этого необходимо приблизить карту нужного зоопарка на экране и нажать на картинку животного.



Новая функция доступна для 16 крупных российских зоопарков, в том числе Ленинградском и Московском, а также расположенных в Челябинске, Казани, Новосибирске, Самаре и других городах.





«Разработчики "поселили" на карте анимированных мамонтов. Виртуальные гиганты ледникового периода появились в местах ключевых палеонтологических раскопок и профильных музеев — например, во дворе Палеонтологического музея в Москве, у знаменитого Музея мамонта в Якутске и на палеолитической стоянке Сунгирь во Владимире», — пишет «Петербургский дневник».