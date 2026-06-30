В Ленинградском зоопарке появились интерактивные 3D-карты с «ожившими» зверями
Сервис 2ГИС обновил приложение, в котором на картах крупнейших зоопарков России, в том числе Ленинградском, появились анимированные 3D-модели животных и птиц.
Теперь вместо обычных статичных значков на схеме зоопарка можно увидеть более 20 видов «оживших» зверей. Для этого необходимо приблизить карту нужного зоопарка на экране и нажать на картинку животного.
Новая функция доступна для 16 крупных российских зоопарков, в том числе Ленинградском и Московском, а также расположенных в Челябинске, Казани, Новосибирске, Самаре и других городах.
«Разработчики "поселили" на карте анимированных мамонтов. Виртуальные гиганты ледникового периода появились в местах ключевых палеонтологических раскопок и профильных музеев — например, во дворе Палеонтологического музея в Москве, у знаменитого Музея мамонта в Якутске и на палеолитической стоянке Сунгирь во Владимире», — пишет «Петербургский дневник».
Кроме того, пользователи смогут увидеть и познавательные видеогиды с любопытными фактами в карточках животных, которые озвучил зоолог и телеведущий Николай Дроздов.
Функция полностью бесплатна и доступна пользователям в последней версии приложения 2ГИС на Android и iOS, а также на официальном сайте проекта.