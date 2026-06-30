В Новосибирске растет спрос на долгосрочную аренду жилья
В Новосибирске в мае на 5% увеличился интерес к долгосрочной аренде квартир по сравнению с апрелем. Такие данные привели аналитики «Авито Недвижимости».
По данным Om1 Новосибирск, больше всего спрос вырос на аренду трехкомнатных квартир (на 6%), а на жилье с четырьмя и более комнатами — сразу на 53%.
Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отметил, что в мае активность новосибирского рынка долгосрочной аренды увеличилась на 2%. Предложений много, и они полностью покрывают потребности арендаторов.
«Летом традиционно усиливается сезонный фактор: к июлю–августу, на фоне подготовки к учебному году, активность арендаторов обычно возрастает, и, по нашим наблюдениям, это может приводить к лёгкой коррекции ставок в наиболее востребованных локациях», — добавил Каменев.
Так, в Новосибирске за последний год предложений на рынке долгосрочной аренды стало больше на 22%. Средняя цена составляет 20,6 тысячи рублей за месяц.