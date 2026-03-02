«Отели не выселяют, авиабилеты дешевеют»: Авиаэксперт рассказал о ситуации с туристами на Ближнем Востоке
Как сообщается на сайтах туроператоров, российские перевозчики вынуждены отменять рейсы в связи с закрытием воздушного пространства в ряде стран региона. По данным АТОР, отмена авиарейсов коснулась уже около 20 тысяч россиян, находящихся в Объединённых Арабских Эмиратах. Всего же на Ближнем Востоке остаются более 100 тысяч граждан России.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «Радио 1» рассказал, что порядка 95% туристов пока остаются в своих текущих отелях.
«До завтра такая картина сохранится. Далее будут предложены альтернативные объекты размещения за счёт туроператоров. А если турист пожелает остаться в том же объекте, где он сейчас проживает, то он это сможет сделать самостоятельно, оплатив своё проживание», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что большую поддержку оказали эмираты Абу-Даби и Рас-эль-Хайма, которые сразу проинструктировали отели не выселять туристов и готовы закрыть долги перед отельерами. Туристам, у которых закончился отдых, Мурадян советует не паниковать и оставаться на месте.
«Им надо оставаться в отеле. Ожидать, когда с ними свяжутся. Важно, что у отелей во всех Эмиратах, где есть российские туристы массово, есть инструкция и письма, которые стоит показать на рецепции и отказываться выселяться. Для туристов, которые оказались в транзите (например, на Мальдивах), лучше самостоятельно приобретать билеты через дружественные страны», — посоветовал Мурадян.
Он добавил, что туристы, не долетевшие до пункта назначения и оставшиеся в третьих странах (например, в Баку), находятся в зоне ответственности перевозчика. Авиакомпания обязана их разместить и доставить до конечного пункта или вернуть в Россию.
Артур Мурадян дал несколько простых советов россиянам, оказавшимся в сложной ситуации:
- Находиться на связи со своими туроператорами или перевозчиками, даже если коммуникация затруднена;
- Не паниковать и помнить, что в Эмиратах отели обязаны не выселять туристов;
- В случае нарушений со стороны туроператоров собирать все документы и обращаться в рамках претензионного порядка.