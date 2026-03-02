«Отели не выселяют, авиабилеты дешевеют»: Авиаэксперт рассказал о ситуации с туристами на Ближнем Востоке

02 марта 2026, 13:04

Авиаэксперт Мурадян: в Эмиратах отели обязаны не выселять туристов

Фото: iStock/Diy1

Как сообщается на сайтах туроператоров, российские перевозчики вынуждены отменять рейсы в связи с закрытием воздушного пространства в ряде стран региона. По данным АТОР, отмена авиарейсов коснулась уже около 20 тысяч россиян, находящихся в Объединённых Арабских Эмиратах. Всего же на Ближнем Востоке остаются более 100 тысяч граждан России.





Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «Радио 1» рассказал, что порядка 95% туристов пока остаются в своих текущих отелях.





«До завтра такая картина сохранится. Далее будут предложены альтернативные объекты размещения за счёт туроператоров. А если турист пожелает остаться в том же объекте, где он сейчас проживает, то он это сможет сделать самостоятельно, оплатив своё проживание», — пояснил эксперт.

«Им надо оставаться в отеле. Ожидать, когда с ними свяжутся. Важно, что у отелей во всех Эмиратах, где есть российские туристы массово, есть инструкция и письма, которые стоит показать на рецепции и отказываться выселяться. Для туристов, которые оказались в транзите (например, на Мальдивах), лучше самостоятельно приобретать билеты через дружественные страны», — посоветовал Мурадян.