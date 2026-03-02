Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе
Туристка из России поделилась своими впечатлениями от отдыха в Абу-Даби. Она переехала из Дубая и отметила, что атмосфера в столице Объединенных Арабских Эмиратов гораздо лучше. Об этом пишет РАИ Новости.
По ее словам, люди сидят в кафе, гуляют, купаются, достаточно спокойно себя ведут.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран. Сообщают о разрушениях и жертвах среди гражданских. Иран отвечает ударами по израильским целям и военным объектам США в регионе. На фоне этого авиавласти многих стран закрыли свое воздушное пространство. Ситуация вызывает беспокойство среди жителей и туристов.
Ранее сообщалось, что ракета упала в акватории порта Абу‑Даби рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4, принадлежащим немецкому туристическому концерну TUI. Пассажиры рассказали Bild, что услышали «громкий взрыв совсем рядом». После этого экипаж попросил всех зайти внутрь, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие.
