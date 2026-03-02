Сын Алёны Водонаевой едва не погиб при попытке вылететь из Дубая в Россию

02 марта 2026, 11:42

Богдан Водонаев (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Сын телеведущей Алёны Водонаевой едва не погиб при попытке вылететь из Дубая в Россию. Об этом стало известно из личного блога Водонаевой.





Самолёт с 15-летним Богданом развернули в воздухе недалеко от Ирана. Первоначально телеведущая сообщила, что борт вернули ещё на взлётной полосе, но позже сын прислал голосовое сообщение с уточнениями.

«Нам оставалось два часа до Москвы, мы были недалеко от Ирана в момент, когда самолёт развернули. Мы подлетали к Ирану, и в этот момент закрыли воздушное пространство. То есть риск выше был, могли залететь в это воздушное пространство, нас могли сбить», — рассказал Богдан.