Сын Алёны Водонаевой едва не погиб при попытке вылететь из Дубая в Россию
Сын телеведущей Алёны Водонаевой едва не погиб при попытке вылететь из Дубая в Россию. Об этом стало известно из личного блога Водонаевой.
Самолёт с 15-летним Богданом развернули в воздухе недалеко от Ирана. Первоначально телеведущая сообщила, что борт вернули ещё на взлётной полосе, но позже сын прислал голосовое сообщение с уточнениями.
«Нам оставалось два часа до Москвы, мы были недалеко от Ирана в момент, когда самолёт развернули. Мы подлетали к Ирану, и в этот момент закрыли воздушное пространство. То есть риск выше был, могли залететь в это воздушное пространство, нас могли сбить», — рассказал Богдан.Водонаева призналась, что не спала всю ночь и места себе не находит от переживаний. Известно, что тысячи россиян не могут вылететь из Дубая из-за военной операции США и Израиля в Иране.