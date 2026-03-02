Аэропорт Абу-Даби отправил первый с начала суток самолет

02 марта 2026, 10:28

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Аэропорт Абу-Даби отправил первый самолет с начала суток. Российских туристов проинформировали о двух рейсах в Москву, которые состоятся 2 марта. Об этом пишет РИА Новости.