Аэропорт Абу-Даби отправил первый с начала суток самолет
Аэропорт Абу-Даби отправил первый самолет с начала суток. Российских туристов проинформировали о двух рейсах в Москву, которые состоятся 2 марта. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах приостановили работу международного аэропорта Дубая и Аль-Мактум на неопределенный срок. Из-за этого около 50 граждан России оказались в сложной ситуации в Шардже после отмены рейса иностранной авиакомпании Air Arabia. Теперь путешественники могут рассчитывать на возвращение домой.
Ранее сообщалось, что ракета упала в акватории порта Абу‑Даби рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4, принадлежащим немецкому туристическому концерну TUI. Пассажиры рассказали Bild, что услышали «громкий взрыв совсем рядом». После этого экипаж попросил всех зайти внутрь, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие.
