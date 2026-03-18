«Открытая и пассивная агрессия»: Психолог раскрыла, как общение с токсичными людьми влияет на настроение

18 марта 2026, 17:54

Психолог Белкина: общение с токсичными людьми запускает выброс гормонов стресса

Американские ученые выяснили, что общение с токсичными людьми не только портит настроение, но и буквально ускоряет старение организма. Кто такие пассивные агрессоры, почему их нельзя уличить в хамстве и как отличить реальную угрозу от желания оградиться от всех, кто сделал нам неприятно?





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» заявила, что любое взаимодействие с токсичными людьми, а на языке психологии токсичностью называется пассивная агрессия, запускает выброс гормонов стресса. Если мы испытываем его хронически, организм всегда включен в режим опасности и тревоги. Времени на регенерацию просто не хватает.



По словам эксперта, агрессия бывает двух видов: активная (когда человек открыто защищает границы) и пассивная (скрытая). Именно второй тип сегодня называют токсичностью.





«Сама ловушка фразы “какой токсичный человек” в том, что диалог перешел в открытую агрессию. Но если ты способен обвинить другого открыто — значит, ты уже не пассивный агрессор. Хитрость пассивной агрессии в том, что уличить в ней невозможно без специальных знаний», — пояснила она.

«Пассивные агрессоры как раз-таки не видят в этом проблему, они чувствуют себя победителями. Это их козырь — добиваться своего, не привлекая внимания. Я придерживаюсь того, что отношения, особенно с родственниками, надо стремиться сохранять. Вопрос в глубине контакта и искренности. Если у вас застарелый конфликт — например, не произошла сепарация с родителями, — то надо разбираться не с токсичностью, а с внутренним конфликтом», — добавила психолог.

«А вот если это коллеги или приятели, с которыми не получается выстроить контакт, и вы понимаете, что потеря этих отношений не нанесет вам урона, — тогда ничего страшного», — резюмировала Юлия Белкина.