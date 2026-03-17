Психолог ответила, нужно ли платить детям за выполнение домашних обязанностей
Регулярные небольшие карманные деньги могут помочь детям развивать финансовую грамотность, но начинать выдавать их лучше не раньше младшего школьного возраста.
Так считает детский психолог Дарья Дугенцова. Об этом она рассказала в беседе с «Татар-информом». По словам специалиста, данные исследований подтверждают — небольшие суммы, которые ребенок получает на постоянной основе, учат его планировать расходы, выбирать между покупкой и накоплением и лучше понимать ценность вещей.
Оптимальным временем для введения карманных денег Дугенцова называет период, когда ребенок выходит из дошкольного возраста — примерно с шести-семи лет. До этого детям сложно оперировать числами, они хуже понимают счет, а простые действия вроде сложения и вычитания даются им с трудом.
Психолог подчеркнула, что важны регулярность и умеренный размер суммы. При этом родителям стоит обсуждать с ребенком, на что он тратит деньги, и помогать ему распределять их.
Отдельно Дугенцова отметила, что платить детям за домашние обязанности или хорошие оценки — неудачный подход. Такая практика формирует установку «делаю только за деньги» и снижает внутреннюю мотивацию к учебе. Ребенок начинает воспринимать финансы как оплату за участие в семейной жизни и школьные результаты.
Вместо этого психолог советует поощрять за действительно значимые достижения — например за завершение учебного года — подарком или совместным времяпрепровождением, сохраняя акцент на развитии и личном успехе, а не на денежной награде.
