В Минздраве предложили направлять женщин к психологу, если они не хотят детей
Минздрав России утвердил рекомендации в рамках репродуктивной диспансеризации, согласно которым женщин, не планирующих иметь детей, могут направлять на консультацию к медицинскому психологу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.
Речь идет о ситуации, когда пациентка в анкете указывает, что не хочет иметь детей. В таком случае ей рекомендуется консультация специалиста «с целью формирования положительных установок на рождение детей».
Документ также содержит другие медицинские рекомендации в зависимости от состояния здоровья. Так, при выявлении акне или алопеции пациентку направляют к дерматовенерологу. При признаках ожирения или возможных эндокринных нарушений — к эндокринологу.
Кроме того, при отклонениях массы тела, наличии вредных привычек или хронических заболеваний предусмотрено направление к врачу-терапевту. Рекомендации являются частью комплексного подхода к оценке репродуктивного здоровья и общего состояния организма.
